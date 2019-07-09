Политические партии РК по-разному отреагировали на решение по МРОТ

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Правящая Демократическая партия Тобуро приветствует незначительное повышение МРОТ на следующий год. Представитель партии Ли Хэ Сик заявил, что решение комиссии по вопросам минимальной оплаты труда продемонстрировало стремление к объединению усилий рабочих и работодателей в противодействии экономическому кризису. Он также отметил, что партия приложит все возможные усилия для защиты наиболее уязвимых слоёв населения, живущих на зарплату. Партия Справедливого будущего также выразила поддержку сокращения темпов повышения МРОТ. Партия Демократии и мира оценила решение комиссии как приемлемое. Между тем, крупнейшая оппозиционная партия Свободная Корея потребовала пересмотра решения. Глава парламентской фракции этой партии На Гён Вон заявила, что решение комиссии - бомба, которая вновь ударит по рынку. По её словам, наиболее оптимальным вариантом является замораживание МРОТ на нынешнем уровне. В свою очередь, оппозиционная партия Справедливости считает нынешнее повышение слишком незначительным.