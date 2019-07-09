Ким Хи Сан: США обеспокоены ситуацией вокруг ограничительных мер Японии

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В США, как и в РК, обеспокоены усугублением противостояния Сеула и Токио из-за мер японских властей по ограничению экспорта стратегических материалов на южнокорейский рынок. Об этом заявил 11 июля журналистам директор департамента экономических связей МИД РК Ким Хи Сан, находящийся с визитом в Вашингтоне. По его словам, он обсудил с представителями госдепартамента ситуацию, вызванную японскими мерами. Это позволило американской стороне глубже понять ситуацию. Ким Хи Сан также заявил, что РК и Япония - союзные государства, а двусторонний конфликт не приветствуется и в США, где к этой проблеме проявляют большой интерес. Ким Хи Сан встретился также с заместителем помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона госдепартамента США Марком Наппером, обсудив с ним разные темы. По его словам, Наппер подчеркнул недопустимость дальнейшего ухудшения отношений РК и Японии.