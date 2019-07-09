«Чосон синбо»: США должны сделать первый шаг в диалоге с КНДР

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Издающаяся в Японии пропхеньянская газета «Чосон синбо» сообщила о том, что для дальнейшего развития диалога КНДР и США американская сторона должна первой предпринять меры, которым можно будет поверить. Статья с таким содержанием была опубликована в номере за 12 июля. В ней говорится, что, если США пойдут на шаги по созданию доверительных отношений, то КНДР будет готова ответить соразмерными и положительными действиями. Подчёркивается также, что подход американской стороны должен основываться на справедливости, и США должны подготовить реальный план переговоров согласно принципу поэтапных и одновременно встречных действий. В статье говорится, что КНДР сможет представить ответные меры, если переговорная команда США подготовит новые предложения по разрешению ситуации. Для полной денуклеаризации Вашингтон должен устранить угрозу ядерной войны. Отмечается также, что в ходе встречи лидеров КНДР и США в пограничном пункте Пханмунчжом на межкорейской границе была не только обозначена позиция о возобновлении рабочих переговоров, но и установлены их направления, чтобы не повторить неудачу Ханойского саммита.