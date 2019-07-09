В РК понизился интерес к Японии

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Уровень интереса южнокорейцев к Японии резко упал на фоне противоречий по мерам Токио об ограничении экспорта. 12 июля агентство Gallup Korea представило результаты опроса, проведённого с 9 по 11 июля среди полутора тысяч жителей РК. Показатель составил лишь 12%, что является самой низкой отметкой с 1991 года, когда она достигла 38%. В 2003 году, через год после того, как две страны совместно проводили чемпионат мира по футболу, уровень заинтересованности составил 35%, а в 2005 году уже 20%. Скачок до 41% произошёл после того, как в 2011 году в Японии произошло землетрясение. Отвечая на вопрос о том, чья сторона виновата в разногласиях РК и Японии, 61% респондентов назвали ответственность правительства Японии, а 17% обвинили южнокорейские власти. 67% выразили желание присоединиться к отказу покупать японские товары. Что касается южнокорейской экономики, то 12% считают, что через год она улучшится, 57% делают отрицательные прогнозы, а 29% полагают, что ситуация не изменится. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.