Акции Samsung Electronics и SK Hynix продолжают расти

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Несмотря на ограничительные меры Японии, акции крупнейших производителей полупроводников Samsung Electronics и SK Hynix сохраняют рост. Чистая покупка их ценных бумаг иностранными инвесторами фиксируется 13 дней подряд. 11 июля акции Samsung Electronics выросли на 1,43%, а SK Hynix - на 3,57%. После 1 июля, когда Япония официально объявила о введении ограничений на поставку сырьевых материалов в РК, чистая скупка акций этих компаний иностранцами составила 820 млрд вон. Такая ситуация связана с ожиданием повышения стоимости полупроводников. По состоянию на март, объём запасов полупроводников на складах Samsung Electronics и SK Hynix увеличился на 4 трлн вон или 3 млрд 400 млн долларов по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Если из-за нехватки материалов производство полупроводников сократится, что их цена, как ожидается, резко вырастет.