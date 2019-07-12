Генеральный совет ВТО обсудит японские ограничения на экспорт в РК

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23-24 июля Генеральный совет Всемирной торговой организации обсудит на своём заседании в Женеве ограничения, введённые Японией на экспорт сырьевых материалов в РК. По данным представителя министерства промышленности, торговли и энергетики, в повестку заседания Генерального совета, который является высшим директивным органом ВТО, входят в общей сложности 14 вопросов. Запрос на обсуждение японских экспортных ограничений ранее направлен южнокорейской стороной в Совет по торговле товарами ВТО. Ранее в этом месяце Токио объявил об ограничении экспорта в РК трёх технологических материалов, используемых для производства полупроводников и индикаторных панелей. Сеул настаивает на том, что этот шаг политически мотивирован, поскольку Япония требует отмены решения Сеульского суда, согласно которому японские компании должны выплатить компенсации южнокорейским рабочим, мобилизованным на их предприятия во время Второй мировой войны. Представитель РК расскажет об отрицательном влиянии действий японского правительства на всю мировую торговлю и потребует отмены ограничений на экспорт.