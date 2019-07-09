Президент РК Мун Чжэ Ин извинился за невыполненное предвыборное обещание

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Президент РК Мун Чжэ Ин принёс публичные извинения за то, что не сумел выполнить своё предвыборное обещание поднять минимальную заработную плату до 10 000 вон (8,48 долларов) в час в течение трёх лет после его избрания на пост главы государства. В письме, переданном через начальника управления политики администрации президента Ким Сан Чжо, глава государства отметил, что он искренне сожалеет по поводу того, что не выполнил обещание, данное народу. На прошлой неделе комиссия по минимальной зарплате приняла решение повысить МРОТ в 2020 году на 2,9% до 8.590 вон. Это самый низкий рост за последние десять лет . На встрече со своими помощниками Мун Чжэ Ин сказал, что комиссия приняла трудное решение с учётом экономических условий и ситуации в сфере занятости. Вместе с тем, в администрации президента дали понять, что решение комиссии не означает отказа от политики роста экономики за счёт увеличения доходов населения. Ким Сан Чжо заявил, что данная политика реализуется с помощью комплекса различных мер, и правительство намерено оказывать помощь рабочим с низким заработком, укрепляя систему социальной безопасности, исходя из условий внутри страны. Это направление будет отражено в бюджете на следующий год и в налоговом законодательстве. Оппозиция требует отмены политики роста за счёт увеличения доходов, считая её нынешний формат неэффективным.