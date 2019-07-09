РК – мировой лидер по скорости мобильного интернета

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РК является мировым лидером по средней скорости мобильного интернета в рейтинге компании Ookla, управляющей сайтом Speedtest.net. В докладе компании, представленном 14 июля, говорится, что по состоянию на конец мая южнокорейский показатель составил 76,74 мегабит в секунду. Это самый высокий показатель среди 140 стран. Таким образом, РК обошла Норвегию, которая занимала первое место с августа прошлого года с показателем 67,93 мегабит в секунду. Средняя мировая отметка 27,22 мегабит в секунду. Показатель РК в апреле вырос на 16% по сравнению с предыдущим месяцем, а в мае на 20,2%. Это объясняется запуском услуг связи пятого поколения 5G.