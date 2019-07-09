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Экономика

Японские ограничительные меры нанесут ущерб экономике РК

Write: 2019-07-15 10:46:19Update: 2019-07-15 11:08:18

Японские ограничительные меры нанесут ущерб экономике РК

Photo : KBS News

Федерация корейских промышленников  провела опрос среди 50 экспертов инвестиционных компаний, предпринимателей, работающих с Японией, специалистов по вопросам торговли об ограничении экспорта японского сырья на южнокорейский рынок.  94% респондентов отметили реальную возможность ущерба, который будет нанесён  отечественным компаниям. 54% из них отметили возможность очень серьёзных последствий. 70% считают, что меры Токио сохранятся и после  парламентских выборов в Японии. 62% респондентов считают, что затягивание этой ситуации скажется ещё более негативно на отечественных деловых кругах, 12% указали, что ущерб получит и Япония. 
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