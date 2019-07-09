Индекс деловой активности в РК пошёл вниз

Оценка деловыми кругами экономической ситуации, которая во втором квартале демонстрировала рост, пошла вниз. 15 июля Торгово-промышленная палата РК представила результаты исследования за третий квартал, проведённого среди 2.300 компаний. Показатель сократился на 14 пунктов по сравнению с предыдущим кварталом, составив 73 пункта. Отметка выше ста пунктов означает, что большинство производителей с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее, а ниже ста пунктов означает обратное. Индекс для экспортных компаний сократился на 12 пунктов до 88, а для работающих на внутреннем рынке предприятий на 14 пунктов до 70. Показатель оказался выше 100 пунктов только в сфере медицинского оборудования, фармацевтики, судостроения и производства запчастей. Указывается на ослабления двигателей роста экономики, в том числе, сокращение экспорта в течение семи месяцев подряд.