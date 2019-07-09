На рынке автомобилей в РК растут продажи Toyota

На южнокорейском автомобильном рынке активно растут продажи продукции японских производителей, сделавших ставку на новые технологии гибридных двигателей. Особенно выделяются показатели Toyota. Так, по данным Корейской ассоциации импортёров и дистрибьюторов автомобилей, представленным 14 июля, показатели компании за период с марта 2018 по март 2019 года выросли на 14,3% в годовом исчислении, составив 1 трлн 197,6 млрд вон или 1 млрд 17 млн долларов. Отметка выше 1 трлн вон фиксируется второй год подряд. С 2015 года продажи выросли в два раза. Если три года назад Toyota занимала пятую позицию на южнокорейском рынке импортных автомобилей, то в прошлом году она поднялась до третьей позиции после Mercedes-Benz и BMW. Эксперты полагают, что на фоне разрастания бойкота японских товаров продажи автомобилей из этой страны могут сократиться, как и показатели южнокорейских производителей на японском рынке. Однако колебания, скорее всего, будут минимальными, учитывая специфику автомобильного рынка.