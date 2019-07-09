СБ ООН Япония: РК поставляла в КНДР санкционные товары

Photo : KBS News

Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР неоднократно отмечал факты экспорта Японией в КНДР продукции, подпадающей под санкции. Панель экспертов фиксировала такие случаи в период с 2010 по этот год. К примеру, в феврале 2015 года КНДР провела испытания новых противокорабельных ракет. Выяснилось, что радар, установленный на корабле, с которого производился пуск, японского производства. Это касается также камер и средств радиосвязи, которыми были оборудованы северокорейские беспилотные летательные аппараты, упавшие на южнокорейском острове Пэннёндо в марте 2014 года и обнаруженные в других местах в РК. Краны, применявшиеся при перевозке баллистических ракет «Хвасон-12» в 2017 году, как отмечают эксперты, скорее всего, были произведены в Японии. В СБ ООН выяснили также, что из Японии в КНДР в больших количествах попадали предметы роскоши, запрещённые к экспорту в СК. Многие грузы идут из Японии в КНДР через Китай.