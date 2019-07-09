В Дакке состоялись переговоры премьер-министров РК и Бангладеш

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14 июля в Дакке состоялись переговоры глав правительств РК и Бангладеш Ли Нак Ёна и Шейха Хасины Вазед. Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере инвестиций, развития, образования и торговли. Визит главы правительства РК в эту страну состоялся впервые за последние 17 лет. Дипломатические отношения две страны установили в 1973 году. Ли Нак Ён приветствовал высокие темпы экономического роста в Бангладеш и положительные прогнозы. Шейх Хасина Вазед заявила, что Бангладеш учитывает опыт РК, прилагая усилия для того, чтобы достичь высокого уровня развития. Она назвала РК важным партнёром. Ли Нак Ён призвал правительство Бангладеш оказать поддержку в расширении активности южнокорейских компаний на рынке страны. Он также выразил надежду на расширение сотрудничества в сферах энергетики и информационно-коммуникационных технологий. В прошлом году двусторонний товарообмен составил 1 млрд 580 млн долларов. Южнокорейский экспорт в эту страну достиг 1 млрд 200 млн долларов. Ли Нак Ён также встретился с президентом Бангладеш Абдулом Хамидом, обсудив вопросы расширения сотрудничества. Ли Нак Ён пригласил главу Бангладеш посетить с официальным визитом РК.