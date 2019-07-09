В РК растёт количество экологичных автомобилей

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По состоянию на конец июня в РК зарегистрированы 23 млн 440 тыс. автомобилей. Об этом сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта. Показатель вырос на 1% в годовом исчислении. Таким образом, на 2,2 человека приходится 1 автомобиль. Общий рост показателя постепенно замедляется. Но в этом году количество автомобилей, в которых применены экологичные двигатели, по прогнозам, достигнет 600 тыс. единиц. Их доля выросла с 1,7 до 2,3%. Благодаря политике правительства по популяризации экологичных автомобилей количество электромобилей выросло за год в два раза до 72.814 единиц. Показатель водородных автомобилей вырос в 6,6 раза до 2.353, авто с гибридным двигателем в 1,3 раза до 455.288.