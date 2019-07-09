Экспорт южнокорейских морепродуктов в Японию сокращается

В период с 1 января по 1 июля южнокорейский экспорт морепродуктов в Японию сократился на 4,1% в годовом исчислении, составив 361 млн долларов. Об этом сообщили в министерстве морского и рыбного хозяйства. Япония занимает первое место среди импортёров продукции данной категории из РК. При этом общий объём экспорта в этом секторе вырос на 7,3%, составив 1 млрд 282 млн долларов. Экспорт в Китай вырос на 46,2%, вы США - на 6%. Эти страны занимают второе и третье места по импорту южнокорейских морепродуктов. Спад поставок в Японию объясняют резким снижением экспорта в эту страну тунца и сушёных водорослей. Стоит отметить, что Япония с июня ужесточила процедуру ввоза пяти наименований южнокорейских морепродуктов в ответ на решение ВТО, признавшее обоснованным запрет на ввоз в РК морепродуктов из северо-восточных регионов Японии. Однако это не повлияло на объём поставок.