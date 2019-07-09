Иностранцы скупают южнокорейские акции и облигации

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Объём южнокорейских облигаций, находящихся в руках иностранцев, второй месяц подряд достигает рекордной отметки. По данным Комитета финансового контроля, в июне чистая скупка иностранцами акций составила 244 млрд вон или 207 млн долларов. Наибольшая доля пришлась на Сингапур, США, Гонконг, Австралию, Китай, Объединённые Арабские Эмираты. Общий объём акций, принадлежащих иностранцам, составил 559 трлн 848 млрд вон или 475 млрд 131 млн долларов. Это 32,7% всего отечественного рынка. Большая часть этой доли принадлежит США, Великобритании, Люксембургу и Сингапуру. Показатель облигаций составил 124 трлн 540 млрд вон или 105 млрд 667 млн долларов. Это рекордная отметка. Максимальный уровень фиксируется второй месяц подряд - 7% от всего рынка.