Вашингтон предложил Пхеньяну провести рабочие переговоры

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США предложили КНДР провести на этой неделе рабочие переговоры. Об этом сообщили 14 июля внешнеполитические источники. В Пхеньяне пока никакого ответа не дали. 13 июля заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Хён Чжон, завершивший визит в США, перед отлётом на родину заявил журналистам, что Север пока сохраняет молчание. Сообщается, что США считают необходимым начать переговоры с КНДР, если не на этой неделе, то на следующей. Это связано со стремлением на их основе провести более детальную и эффективную встречу госсекретаря Майкла Помпео и министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо на полях Регионального форума АСЕАН по безопасности, который будет проходить в начале августа в Бангкоке. Пройдёт ли эта встреча, пока не известно.