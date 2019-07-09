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В Сеуле откроются экологичные детские сады, где дети смогут проводить время на природе. До 2022 года планируется создать 125 таких учреждений. Об этом 15 июля сообщили в мэрии. В рамках проекта в этом году в четырёх муниципальных округах будет отобрано 20 мест. В таких садах дети могут постоянно знакомиться с природой, в том числе выращивать растения на специальных участках, проводить время в специальном образовательном лесном парке, а также в других подобных объектах. Таким образом, власти хотят разнообразить образовательную программу в детских садах, чтобы немного освободить детей от постоянных занятий и дать им возможность сосредоточиться на творческой деятельности.