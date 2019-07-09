КНДР привлекает туристов в горы Кымгансан

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КНДР представила туристические контенты в горах Кымгансан. 15 июля пропагандистский орган «Чосонэ оныль» сообщил о том, что с третьей декады июля до конца ноября начинается проведение туров в горы Камгансан. Отмечается, что четырёхдневный тур включает поход в горы, рыбалку, лечебные процедуры в горячих источниках. Судя по всему, Север в ситуации санкционного давления пытается обеспечить каналы поступления валюты за счёт туризма. Ещё в апреле прошлого года власти объявляли о различных туристических контентах, привлекая туристов. В мае 2011 года СК объявила горы Кымгансан специальной туристической зоной, привлекая иностранцев.