В Сеуле состоялся южнокорейско-израильский саммит

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15 июля президент РК Мун Чжэ Ин встретился в Сеуле со своим коллегой из Израиля Ревуеном Ривлиным, прибывшим накануне с визитом в страну. Мун Чжэ Ин рассказал ему о ситуации на Корейском полуострове, в том числе о встрече лидеров двух Корей и США в пограничном пункте Пханмунчжом, призвав оказать поддержку в достижении денуклеаризации Корейского полуострова. Ревуен Ривлин высоко оценил усилия южнокорейского правительства в решении проблем КНДР, в очередной раз подчеркнув готовность израильского правительства к содействию. Стороны обменялись мнениями о расширении сотрудничества в экономике. Они оценили постоянно растущий объём торговли, сойдясь во мнении о необходимости скорейшего заключения соглашения о свободной торговле. Кроме того, решено сотрудничать в сферах новейших технологий, включая связь пятого поколения 5G, беспилотные автомобили, искусственный интеллект и другие. После саммита в присутствии глав двух государств представители сторон подписали два меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в создании водородной экономики и по вопросам высшего образования. Визит Ревуена Ривлина продлится до 18 июля. Это первый за девять лет визит израильского президента в РК. Сам Ревуен Ривлин посещал РК в 2002 году, занимая тогда пост министра связи.