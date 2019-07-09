В РК завершён спор вокруг трактата Хунмин чоным хэребон

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В РК завершён спор вокруг права обладания одним из двух экземпляров трактата «Толкование к Наставлению народу о правильном произношении» (Хунмин чоным хэребон) под названием Санчжу по названию города в провинции Кёнсан-Пукто, где он был найден. Этот трактат входит в Список объектов национального достояния Кореи под номером 70 и Всемирного наследия ЮНЕСКО. 15 июля Верховный суд РК постановил, что право обладания данным экземпляром трактата принадлежит государству в лице Корейского управления по охране культурного наследия. Ранее после долгого разбирательства суд также признавал права государства, и была даже начата процедура принудительного изъятия исторического трактата. Но нынешний обладатель документа Пэ Ик Ки обратился в суд, чтобы обжаловать это решение. По его утверждению он получил трактат, купив редчайший экземпляр у антиквара по фамилии Чо, который впоследствии заявил, что Пэ украл у него документ. По этому факту было возбуждено уголовное дело, но суд признал Пэ не виновным за отсутствием доказательств. Сам же Чо заявил о решении передать Хунмин чоным хэребон государству, но вскоре после этого он скончался. Пэ Ик Ки же не отдаёт артефакт, отказываясь сообщать о его местонахождении. Он продолжает настаивать на своих правах.