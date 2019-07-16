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Политика

Главы МИД РК и ЮАР обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Write: 2019-07-16 10:15:11Update: 2019-07-16 14:19:45

Главы МИД РК и ЮАР обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва встретилась в понедельник в Йоханнесбурге со своей коллегой из ЮАР Наледи Пандор. В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами  в экономической области.  Кан Гён Хва попросила свою коллегу усилить поддержку работающих в ЮАР южнокорейских компаний, включая упрощение визовых процедур. Она призвала ЮАР поддержать усилия Сеула по достижению мира на Корейском полуострове и денуклеаризации Северной Кореи. В ходе встречи достигнута договорённость о создании комитета по вопросам двустороннего экономического сотрудничества на уровне министров. В тот же день глава южнокорейского МИД  приняла участие в первом экономическом форуме РК и ЮАР, который проходил в Южноафриканском институте международных отношений в Йоханнесбурге. Накануне она провела заседание руководителей диппредставительств РК в странах Африки. 
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