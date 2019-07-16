Японская компания Kyocera Senco подала жалобу в министерство торговли США на 15 компаний из РК

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Японская компания Kyocera Senco подала в министерство торговли и комиссию по международной торговле США заявление, в котором высказываются подозрения, что 15 южнокорейских компаний продают свою продукцию на американском рынке по демпинговым ценам. Kyocera Senco утверждает, что южнокорейские производители продают скобы для стэплеров по заниженной цене. В прошлом году РК экспортировала в США скобы на сумму 6 млн 872 тыс. долларов. Утверждается, что демпинговая маржа этих предприятий составляет от 10,23% до 14,25%. Всего японский производитель подал жалобу в отношении 140 иностранных конкурентов. По доле на американском рынке скоб для стэплеров Китай занимает первое место, далее следуют РК и Япония.