Дэвид Стилвелл прибывает с визитом в РК

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Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилвелл прибывает во вторник с визитом в РК. Он пробудет в стране до 18 июля. На 17 июля запланировано посещение администрации президента РК. Во второй половине дня он встретится с министром иностранных РК Кан Гён Хва, помощником замминистра Юн Сун Гу, а также со спецпредставителем РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном. Интерес вызывает то, озвучит ли Дэвид Стилвелл позицию США по экспортному конфликту между РК и Японией.