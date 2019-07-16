38% корейцев считают налоговую политику страны выгодной для богатых

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38% южнокорейцев считают, что налоговая политика страны наиболее выгодна для богатых граждан. На это указывают результаты опроса, проведённого агентством Hangil Research в период с 5 по 11 июля среди тысячи человек. Нынешний показатель на 3% меньше, чем в по итогам опроса, проводившегося в апреле. Столько же опрошенных считают налоговую политику выгодной для простых людей. Этот показатель вырос на 8,4%. Между тем, 49% респондентов согласились с тем, что реформирование крупных корпораций в долгосрочной перспективе окажет помощь в обеспечении экономического роста. Против этого высказались 42,3%.