Южнокорейские доставщики призвали обратить внимание на их права

Южнокорейские работники служб доставки, в том числе Почты Кореи, предложили объявить 16 августа «Днём без доставки». Об этом заявили представители штаб-квартиры движения за базовые права доставщиков на пресс-конференции, состоявшейся 15 июля на столичной площади Кванхвамун. Они озвучили требование обеспечить право на отдых работников данного сектора, которые из-за занятости не могут позволить себе нормального отпуска. Было заявлено, что по данным Сеульского центра прав трудящихся, средняя продолжительность рабочего времени доставщиков составляет 74 часа в неделю или 3.848 часов в год. Участники пресс-конференции заявили, что гарантия базовых прав для рабочих позволит одновременно улучшить условия работы и повышение качества услуг. Они призвали руководство компаний, предоставляющих услуги доставки, дать возможность работникам брать летние отпуска. Также представители вышеуказанной организации обратились к гражданам страны с призывом объединить усилия для того, чтобы хотя бы немного улучшить положение доставщиков.