В РК растёт количество повреждённых денежных купюр

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В первом полугодии в РК зарегистрировано 350 млн повреждённых денежных купюр, непригодных к использованию, на общую сумму 2 трлн 272 млрд 400 млн вон или 1 млрд 927 млн долларов. Об этом сообщили в Банке Кореи. По сравнению с предыдущим полугодием сумма выросла на 1%, а количество купюр - на 13,2%. На их замену требуется 40 млн 900 тыс. долларов. Всего в Банке Кореи были заменены повреждённые купюры на сумму 3 млрд 600 млн вон. Чаще всего банкноты повреждаются в результаты воздействия влаги, разрывов и огня.