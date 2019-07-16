В РК начнут процедуру продажи имущества Mitsubishi Heavy Industies

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Представители жертв принудительной трудовой мобилизации в период японского протектората над Кореей приняли решение подать заявку о начале процедуры частичной продажи имущества японской компании Mitsubishi Heavy Industries. Ранее Верховный суд РК обязал эту компанию выплатить компенсации десяти южнокорейским гражданам, работавшим на её заводах во время японской колониальной оккупации. 15 июля истёк срок, до которого допускалось достижение договорённости сторон. Компания не отвечала на предложения о переговорах. Изначально руководство отмечало необходимость обсуждения этого вопроса с правительством Японии, но в июне на заседании акционеров было объявлено, что проблема компенсаций была полностью разрешена Базовым договором об отношениях между Японией и Кореей, заключённым правительствами двух стран в 1965 году. Представители истцов, между тем, около полугода откладывали процедуру продажи имущества Mitsubishi Heavy Industies, призывая провести переговоры. Они сообщили, что в то время как японская компания пытается избежать ответственности, только в этом году умерли трое истцов. Поэтому откладывать исполнение решения суда далее не представляется возможным.