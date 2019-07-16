РК и КНР продолжают обсуждение сотрудничества в рамках соглашения о свободной торговле

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С 17 по 20 июля в Сеуле министерство промышленности, торговли и энергетики проведёт пятый раунд переговоров с китайской стороной по вопросу о сотрудничестве в сфере услуг и инвестиций в рамках соглашения о свободной торговле. В них примут участие 40 представителей сторон. Они намерены обсудить спорные вопросы в сфере финансов, услуг и инвестиций, затронув техническую сторону взаимодействия. Особое внимание планируется обратить на меры по укреплению защиты инвесторов и уровень открытогсти рынков услуг. Данный формат переговоров был создан в целях подготовки системного механизма по вышеуказанным вопросам.