Разрешение пользования мобильными телефонами в воинских частях принесло положительные результаты

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С апреля прошлого года министерство обороны РК в тестовом режиме поэтапно разрешило военнослужащим срочной службы пользование мобильными телефонами, что повысило уровень удовлетворённости условиями несения службы. Чтобы выяснить эффективность данного решения, среди 6 тыс. военных был проведён опрос. 96,3% респондентов считают, что условия поддержания связи с родными, близкими и друзьями значительно улучшились. Кроме того, в частях, где разрешено использование мобильных телефонов, уровень депрессий и различных беспокойств оказался гораздо ниже, чем в тех, где эти меры не введены. Также отмечается снижение случаев неуставных отношений, агрессивного поведения и других подобных моментов. Уровень нарушений, связанных с использованием мобильной связи, составил лишь 0,2%, а случаев утечки какой-либо информации зафиксировано не было. На основе данного опыта министерство намерено устранить выявленные недостатки и принять решение о повсеместном разрешении мобильных телефонов. В настоящий момент в разных частях по всей стране его используют 360 тыс. военных.