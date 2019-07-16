Майкл Помпео: США ответят взаимностью, если КНДР выдвинет новые идеи

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США ответят взаимностью, если КНДР подготовит новые идеи для обсуждения на переговорах с США. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майкл Помпео. Он напомнил, что цель американской администрации осталась неизменной - добиться полной и окончательной денуклеаризации Северной Кореи. Заявление главы госдепартамента прозвучало через две недели после встречи глав США и КНДР на межкорейской границе. Тогда американский президент Дональд Трамп заявил, что двусторонние рабочие переговоры начнутся в течение двух-трёх недель.