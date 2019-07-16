Пентагон: РК и США готовятся к совместным учениям, несмотря на протесты Пхеньяна

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РК и США готовятся к совместным военным учениям «Тонмэн 19-2», несмотря на предупреждение Пхеньяна о том, что они повлияют на северокорейско-американские рабочие переговоры. Об этом заявил во вторник представитель Пентагона подполковник Дэйв Истборн. Он подчеркнул, что программа учений, которые являются регулярными, уже согласована их участниками. В ходе учений планируется проверить способность южнокорейской стороны осуществлять оперативный контроль над своими войскам и в военное время. Учения показывают стремление США к обеспечению безопасности Корейского полуострова,- добавил представитель Пентагона. Предыдущие южнокорейско-американские учения «Тонмэн 19-1» проходили с 4 по 12 марта в формате компьютерной симуляции.