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Политика

Пентагон: РК и США готовятся к совместным учениям, несмотря на протесты Пхеньяна

Write: 2019-07-17 10:26:35Update: 2019-07-17 17:14:22

Пентагон: РК и США готовятся к совместным учениям, несмотря на протесты Пхеньяна

Photo : YONHAP News

РК и США  готовятся к совместным военным учениям «Тонмэн 19-2», несмотря на предупреждение Пхеньяна о том, что они повлияют на северокорейско-американские рабочие переговоры. Об этом заявил во вторник  представитель Пентагона подполковник Дэйв Истборн. Он подчеркнул, что программа учений, которые являются регулярными, уже согласована их участниками.   В ходе учений планируется проверить способность  южнокорейской стороны осуществлять оперативный контроль над своими войскам и в военное время.  Учения показывают стремление США к обеспечению безопасности Корейского полуострова,- добавил представитель Пентагона. Предыдущие южнокорейско-американские учения «Тонмэн 19-1» проходили с 4 по 12 марта в формате компьютерной симуляции. 
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