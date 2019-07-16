Продажи в беспошлинных магазинах РК достигли рекорда

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В первом полугодии продажи в беспошлинных магазинах РК достигли рекордной отметки в 11 трлн 656 млрд 800 млн вон или 9 млрд 882 млн долларов. Об этом сообщили17 июля в Корейской ассоциации магазинов беспошлинной торговли. Такой результат во многом объясняется тем, что в марте и мае месячный объём продаж достигал 2 трлн вон. Июньский показатель немного сократился по сравнению с маем, но положительная тенденция сохранилась, благодаря активности южнокорейских покупателей. До 2017 года общие показатели южнокорейских беспошлинных магазинов быстро росли благодаря потоку туристов из Китая.