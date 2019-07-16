Кан Гён Хва: Япония должна прекратить экономическое давление на РК

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Япония должна прекратить экономическое давление на РК. Об этом заявила 16 июля по возвращении из поездки по странам Африки глава МИД РК Кан Гён Хва. Такими образом она прокомментировала нынешний спор с Японией и предложение Токио о создании арбитражной комиссии с участием представителей третьих стран. Министр призвала Японию ответить на предложение РК. В июне Сеул представил план, согласно которому компании РК и Японии в добровольном порядке формируют фонд выплаты компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации корейцев в период колониального правления. В Токио этот план отвергли.