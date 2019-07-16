Правительство и правящие силы обсудили новые сервисы пассажирских перевозок

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17 июля представители правительства и правящей Демократической партии Тобуро провели обсуждение проекта поправок в систему работы таксистов, включающих легализацию услуг пассажирских перевозок, предлагаемых через мобильные приложения, а также их сосуществования с обычными такси. Поправки признают и систематизируют новые услуги перевозок, в числе которых сервис TADA. Такую деятельность решено разрешить только в рамках ограниченного автопарка. Чем выше количество автомобилей, задействованных в данном сервисе, тем больше взносы, которые будут тратиться на улучшение работы обычных такси. Проект предусматривает также меры повышения конкурентоспособности такси путём смягчения ограничений на размер автопарка и снижение критериев, которые прежде препятствовали привлечению молодёжи в сферу такси. В ближайшее время министерство сухопутных территорий и транспорта намерено создать орган для рабочего обсуждения данной темы с участием всех заинтересованных лиц.