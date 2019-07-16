Дональд Трамп: Когда имеешь дело с КНДР, время не имеет особого значения

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Когда имеешь дело с КНДР, время «не имеет существенного значения». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на заседании кабинета министров. Он отметил также достижение «огромного прогресса» в своей северокорейской политике и выразил надежду на то, что «хорошие вещи» в конечном итоге произойдут. По мнению экспертов, тем самым глава Белого дома дал понять, что не считает необходимым в кратчайшие сроки заключать с Пхеньяном соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова.