Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Сеул надеется на то, что КНДР и США проведут переговоры на рабочем уровне

Write: 2019-07-17 11:45:49Update: 2019-07-17 14:04:20

Сеул надеется на то, что КНДР и США проведут переговоры на рабочем уровне

Photo : YONHAP News

Правительство РК надеется на то, что КНДР и США уже в самое ближайшее время проведут переговоры на рабочем уровне, в ходе которых добьются практического прогресса. Об этом заявил в среду на пресс-конференции представитель министерства по делам воссоединения РК Ли Сан Мин. Он отметил, что в Сеуле будут  внимательно следить за развитием событий на Севере. Во вторник агентство ЦТАК распространило заявление МИД КНДР, в котором говорится, что совместные учения, проведение которых планируют в августе РК и США, повлияют на северокорейско-американские рабочие переговоры по денуклеаризации. 
Список

Рекомендуем