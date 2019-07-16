Сеул надеется на то, что КНДР и США проведут переговоры на рабочем уровне

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Правительство РК надеется на то, что КНДР и США уже в самое ближайшее время проведут переговоры на рабочем уровне, в ходе которых добьются практического прогресса. Об этом заявил в среду на пресс-конференции представитель министерства по делам воссоединения РК Ли Сан Мин. Он отметил, что в Сеуле будут внимательно следить за развитием событий на Севере. Во вторник агентство ЦТАК распространило заявление МИД КНДР, в котором говорится, что совместные учения, проведение которых планируют в августе РК и США, повлияют на северокорейско-американские рабочие переговоры по денуклеаризации.