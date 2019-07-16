Власти КНДР закупили для лидера страны автомобили в обход санкций

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Северокорейские власти закупили и доставили в страну в 2018 году в обход санкций два бронированных автомобиля для лидера страны Ким Чон Ына. Об этом пишет во вторник американская газета New York Times со ссылкой на доклад Центра перспективных оборонных исследований. Это лимузины Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard и Mercedes-Maybach S62, на которых северокорейский лидер передвигался, в частности, во время зарубежных визитов. Их общая стоимость превышает 1 млн долларов. В статье отмечается, что они были отправлены из порта Роттердам в июне прошлого года, через 40 дней прибыли в китайский Далянь, а в августе были отправлены в японскую Осаку, откуда их перевезли в южнокорейский Пусан. Там их перегрузили на судно DN5505, зарегистрированное на Маршалловых островах и принадлежавшее компании Do Young Shipping, . 1 октября судно покинуло Пусан, и его местонахождение было неизвестно в течение 18 дней. Впоследствии оно доставило в порт Пхохан уголь, который погрузили в российском порту Находка. 7 октября во Владивосток прилетел северокорейский транспортный самолёт, который, скорее всего, доставил лимузины в Пхеньян.