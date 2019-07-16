Ещё два истребителя F-35A прибыли в РК

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США поставили РК ещё два истребителя пятого поколения F-35A. Как сообщили во вторник в управлении оборонных закупок, истребители производства американской корпорации Lockheed Martin прибыли на южнокорейскую военно-воздушную базу в Чхончжу. В 2014 году правительство РК заключило контракт с США на поставку 40 истребителей F-35A общей стоимостью 6 млрд 800 млн долларов. Первые два самолёта поступили в марте, а до конца текущего года в РК будут доставлены ещё 10 машин. Остальные самолёты будут доставлены до 2021 года.