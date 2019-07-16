Помощник госсекретаря США провёл в Сеуле серию встреч

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Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилвелл провёл в среду в Сеуле серию встреч. Стилвелл встретился с должностными лицами из администрации президента и МИД РК. В ходе переговоров с заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Юн Сун Гу представитель США отметил необходимость координации индо-тихоокеанской стратегии Вашингтона и новой южной политики Сеула. В свою очередь, Юн Сун Гу отметил «позитивную атмосферу» для возобновления диалога с Севером. Ранее в тот же день, Дэвид Стилвелл встречался с заместителем начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Хён Чжоном и спецпредставителем РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном. Как сообщил журналистам Ким Хён Чжон, обсуждались южнокорейско-американские отношения, ситуация на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом. Кроме того, в ходе переговоров затрагивались отношения между Сеулом и Токио. Как отметил Дэвид Стилвелл, он в достаточной степень понимает серьёзность проблемы. Поскольку экспортные ограничения, введённые Японией, затрагивают интересы южнокорейско-американского альянса, Вашингтон будет способствовать скорейшему урегулированию проблемы, - сказал американский дипломат. Во второй половине дня он нанёс визит вежливости министру иностранных дел РК Кан Гён Хва.