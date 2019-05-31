Учётная ставка Банка Кореи понижена на 0,25%

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Банк Кореи понизил в четверг свою учётную ставку на четверть процентного пункта до 1,50%, в целях стимулирования экономического роста на фоне неблагоприятных внутренних и внешних факторов. Это первое изменение ставки с ноября прошлого года, когда она была повышена на 25 базисных пунктов до 1,75%. Ей предшествовало продолжающее семь месяцев подряд сокращение экспорта. Ситуация может ещё больше усугубиться в связи с решением Японии сократить поставки в РК основных материалов для производства полупроводников и индикаторных панелей, которые являются ключевыми статьями южнокорейского экспорта. В результате сокращения экспорта экономический спад составил во втором квартале 0,4% по сравнению с предыдущим трёхмесячным периодом. Решение Банка Кореи о сокращении учётной ставки стало неожиданностью, поскольку 8 из 13 экспертов, опрошенных агентством Yonhap Infomax, сказали, что она сохранится в июле на прежнем уровне.