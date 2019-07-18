Представители РК и Кыргызстана обсудили вопросы сотрудничества

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Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев призвал южнокорейских инвесторов обратить внимание на Кыргызстан в качестве одного из важных объектовсотрудничества. Выступая на бизнес-форуме, состоявшемся 17 июля в Бишкеке в рамках официального визита премьера Ли Нак Ёна в Кыргызстан, премьер Абылгазиев, в частности, заявил: «Хочу предложить корейским инвесторам рассмотреть нашу республику в качестве одного из приоритетных направлений инвестирования. Участие в Евразийском экономическом союзе позволяет беспрепятственно перемещать товары, произведённые в республике, по его территории. Кроме того, мы обладаем статусом ВСП+, что позволяет не платить таможенные пошлины на более чем 6 тысяч видов товаров при экспорте в страны Европейского союза». По его словам, в прошлом году двусторонний товарооборот составил менее 30 миллионов долларов. Он отметил, что две страны не используют в полной мере имеющийся потенциал. Также было отмечено, что в Кыргызстане зарегистрировано 976 предприятий с корейским капиталом, 352 из которых - совместные. Мухаммедкалый Абылгазиев рассказал о льготных условиях ведения бизнеса в стране, в том числе, об освобождении от налогов и мерах защиты интересов инвесторов. Ли Нак Ён, в свою очередь, отметил развитие двустороннего сотрудничества, выразив готовность приложить усилия для дальнейшей активизации обменов в разных сферах.