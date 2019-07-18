Ли Нак Ён: Структура южнокорейской экономики должна быть изменена

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Условия внешней торговли ухудшаются, поскольку отечественная экспортная отрасль столкнулась с рядом сложностей. Об этом заявил премьер-министр РК Ли Нак Ён в ходе состоявшегося в среду в Бишкеке ужина с членами Международной ассоциации корейских предпринимателей. Он отметил, что в мире распространяется протекционизм, расширяются торговые конфликты между США и КНР, а также между РК и Японией. Эти факторы представляют большой риск для отечественных компаний. Премьер-министр отметил, что около половины южнокорейского экспорта приходится на пять государств, а сама отрасль основывается лишь на производстве полупроводников, автомобиле- и судостроении, что сегодня оказывает давление на отечественную экономку. Ли Нак Ён подчеркнул, что в этой ситуации необходимо работать над повышением уровня ключевых отраслей, развитием новых сфер, а также над расширением каналов экспорта и списка наименований экспортных товаров. Глава правительства РК отметил необходимость развития базы отечественного производства сырья, материалов, запчастей и оборудования.