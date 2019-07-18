Японские стратегические материалы могут быть заменены на китайские

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Как сообщили китайские СМИ, местные производители вышли на южнокорейский рынок фтористого водорода, а южнокорейские компании признали высокое качество китайской продукции. Некоторые из них заключили контракты на крупные поставки сырья, которое является неотъемлемой частью производства полупроводников. Поскольку Япония приняла решение об ограничении экспорта этого и других стратегических материалов в РК, южнокорейские компании в экстренном порядке приступили к поиску путей их замещения. Японские СМИ сделали собственные выводы из китайских сообщений. По информации Киодо Цусин, южнокорейские компании, вероятно, выбрали Китай в качестве замены поставщика материалов из Японии. Японская газета «Никкей симбун» отмечает, что у руководства Samsung Electronics на решение о замене японской продукции может уйти 2-3 месяца, однако есть вероятность, что южнокорейская полупроводниковая промышленность откажется от японского сырья.