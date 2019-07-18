Степень зависимости южнокорейской экономики от внешней торговли растёт

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Степень зависимости южнокорейской экономики от внешней торговли в два раза выше, чем в Японии. По данным Национального статистического управления, Корейской ассоциации внешней торговли и МВФ, по состоянию на 2017 год, доля импорта и экспорта в общем объёме экономики РК составила 68,8%, что в 2,4 раза больше, чем в Японии. Зависимость от экспортной отрасли составляет 37,5%. Это третий по величине показатель среди стран «Большой двадцатки» после Нидерландов – 63,9% и Германии – 39,4%. Зависимость РК от импорта также оказалась высокой – 31,3%, что также в два раза выше, чем в Японии. В прошлом году степень зависимости РК от внешней торговли достигла самого высокого за последние четыре года показателя в 70,4%.