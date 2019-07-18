Банк Кореи понизил прогноз роста экономики на этот год до 2,2%

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Банк Кореи понизил в четверг прогноз роста отечественной экономики с 2,5% до 2,2%. Эксперты главного финансового учреждения страны полагают, что экономика вырастет в первом полугодии на 1,9%, а во втором - на 2,4% в годовом исчислении. По их словам, напряжённость между США и Китаем привела к ослаблению инвестиционных настроений и углублению спада производства. Кроме того, сохраняется высокая неопределённость из-за протекционизма в мировой торговле, в связи с чем продолжится спад производства и экспорта. Ситуация усугубляется низким потребительским спросом.