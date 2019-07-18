Постпред России при ООН не видит перспектив скорого снятия санкций с КНДР

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Перспектив для скорого снятия санкций с КНДР нет из-за позиции США в Совете Безопасности. Как сообщает ТАСС, об этом заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он напомнил, что санкции в отношении КНДР были введены резолюцией Совета Безопасности ООН и могут быть отменены таким же решением. Однако «по крайней мере один член Совета, или он не один на самом деле, который категорически против какого-либо облегчения санкций против КНДР. Это небезызвестная вам страна.., которая считает, что только максимальное давление на Северную Корею может привести к результатам». Россия эту линию не разделяет, поскольку необходимо использовать «не только кнут, но и пряник»,- подчеркнул Василий Небензя.