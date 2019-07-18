На рынке недвижимости РК наблюдается снижение активности

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На южнокорейском рынке недвижимости наблюдается снижение активности. Как сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта, в июне было зарегистрировано 54.893 операции с недвижимостью. Это на 15,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года. В столичном регионе показатель снизился на 14,5%, а в Сеуле на 13,6%. Накопленный показатель за первое полугодие по всей стране сократился на 28,2%, в столичном регионе - на 39,6%, в Сеуле - на 56% по сравнению с прошлым годом. Оформлено 139.318 операций аренды жилья, что на 0,1% меньше, чем в июне прошлого года.