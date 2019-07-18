Hyundai Motor, BMW, Ford и FMK отзывают с южнокорейского рынка 10 тыс. автомобилей

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Автопроизводители Hyundai Motor, BMW, Ford и FMK отзывают с южнокорейского рынка около 10 тыс. автомобилей в связи с обнаружением производственного брака. По данным министерства сухопутных территорий и транспорта, неполадки выявлены в 10.813 автомобилях 12 моделей. В моделях Genesis EQ900(HI) и G80(DH) Hyundai Motor найдена неисправность трубопровода подачи масла, которая может привести к возгоранию. Отзыву подлежат 4.980 автомобилей. BMW отзывает 2.671 автомобиль 535i, в которых обнаруже5кны неполадки в работе топливных насосов низкого давления, а также 290 машин модели M3 в связи с проблемой в кабеле батареи. Компания FMK отзывает 26 автомобилей М145 из-за неполадок в работе подушек безопасности. Ford отзывает 1.930 Continental из-за неисправностей в дверях и 916 Mondeo по причине несоответствия задних фонарей критериям безопасности.