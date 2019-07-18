Президенту Израиля присвоено звание почётного гражданина Сеула

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Мэр южнокорейской столицы Пак Вон Сун удостоил в четверг президента Израиля Реувена Ривлина звания почётного гражданина Сеула в знак признания его усилий по укреплению отношений между двумя странами. Во время церемонии в здании мэрии Пак Вон Сун сказал, что у РК и Израиля есть одна общая черта: имея ограниченную территорию и не обладая природными ресурсами, они превратились в страны с развитой экономикой благодаря талантливым людским ресурсам. В ответ президент Израиля сказал, что инновации - это самая ощутимая вещь, которую разделяют две страны. Южнокорейская столица является «умным городом», символом модернизации и развития.